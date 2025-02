São José dos Campos registra primeira morte por dengue em 2025 A vítima é uma mulher de 56 anos Litoral Vale|Do R7 13/02/2025 - 12h08 (Atualizado em 13/02/2025 - 12h08 ) twitter

Na última terça-feira (11), São José dos Campos registrou a primeira morte por dengue em 2025. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde municipal, e o óbito é de uma mulher de 56 anos.

No ano passado, São José registrou 116 mortes por dengue. Dessa forma, as autoridades de saúde reforçam a importância da prevenção e do combate aos focos do mosquito transmissor.