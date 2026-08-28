Corrida da Independência bate recorde com 2 mil inscritos em São Sebastião Prova terá percurso de 7 quilômetros e será realizada no dia 5 de setembro

Corrida da Independência 2026 em São Sebastião terá mais de dois mil inscritos Divulgação/PMSS

A Corrida da Independência 2026 bateu recorde de inscrições em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. As 1.300 vagas abertas inicialmente foram preenchidas, e dois lotes extras, com mais 700 vagas, levaram o total de participantes para dois mil inscritos.

A ampliação das vagas permitiu a participação de atletas de diferentes regiões do município, incluindo a Costa Sul, a Região Central e a Costa Norte. Os atletas que compareceram aos locais de inscrição aprovaram a abertura das novas vagas e demonstraram expectativa para participar da prova, que terá percurso de 7 quilômetros. Entre eles, estava Marli Nunes, 51 anos, moradora de Caraguatatuba, que corre há mais de 10 anos e garantiu sua participação na competição.

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“Essa é a primeira vez que vou participar dessa prova e a meta é cruzar a linha de chegada. Sempre ouvi falar dessa corrida e fiquei contente em conseguir garantir minha vaga, pois, de maneira on-line, acaba sendo um pouco complicado e as plataformas de inscrição sempre sofrem com muitos acessos simultâneos. Agora é me preparar e fazer o meu melhor neste percurso”, comentou Marli.

Outra corredora que veio de uma cidade vizinha para garantir a participação foi Cleide Santos, moradora de Ilhabela, que já participou da última edição da Corrida da Independência. Para ela, o percurso é desafiador e a possibilidade de realizar a inscrição presencial facilitou o acesso à prova.

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“Já corro há um ano e participo de provas em várias cidades do Litoral Norte, mas tenho um carinho especial por essa, pois adoro o trajeto e sempre acaba sendo um desafio terminar todo o percurso com um bom tempo. Me sinto muito bem nessa corrida e vai ser demais ser uma das 2 mil pessoas fazendo parte dessa história”, completou Cleide.

Moradora da Enseada, na Costa Norte, Luana de Carvalho Santana participará pela primeira vez da Corrida da Independência. O maior percurso realizado por ela até o momento foi de 5 quilômetros. A atleta comemorou a abertura das vagas extras, que permitiu a participação de pessoas que aguardavam uma oportunidade para garantir presença na prova.

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“Como moradora da Enseada e atleta do bairro, fico ainda mais contente em ver uma prova desse tamanho movimentando a cidade e reunindo corredores de diferentes regiões. A Corrida da Independência já faz parte do calendário esportivo de São Sebastião e tenho certeza de que será uma experiência incrível. Agora é aproveitar esses dias que faltam, manter os treinos e chegar preparada para dar o meu melhor no percurso”, afirmou Luana.

Local da prova

A Corrida da Independência será realizada no dia 5 de setembro (sábado), com largada às 7h, no Anfiteatro do Complexo Turístico da Rua da Praia. O percurso terá 7 quilômetros, com saída do Anfiteatro, contorno no Píer do Pontal da Cruz e retorno ao ponto de largada.

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Retirada dos kits e doação de fraldas

A inscrição será confirmada mediante a doação de um pacote de fraldas, que será destinado ao Fundo Social de São Sebastião. A entrega deverá ser feita no dia da retirada do kit da prova, agendada para 4 de setembro, sexta-feira, das 10h às 20h, na Casa da Cultura, no Centro, e no Centro de Informações Turísticas, em Boiçucanga. Cada participante receberá número de peito e chip de cronometragem.

Após o encerramento do período oficial de retirada dos kits, aqueles que não forem retirados poderão ser disponibilizados aos interessados que não conseguiram garantir uma vaga, conforme disponibilidade.

Premiação

Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalhas. Também serão entregues troféus aos três primeiros colocados da classificação geral, nas categorias masculina e feminina.