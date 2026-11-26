Programa Ilumina São Sebá alcança 7,2 mil luminárias de LED instaladas e avança em São Sebastião (SP) Iniciativa segue transformando a iluminação pública com serviços concluídos nas Cigarras e novas frentes de trabalho no Morro do Abrigo e no São Francisco

"Ilumina São Sebá" prevê a substituição das luminárias convencionais por equipamentos de LED e a instalação de novos pontos divulgação/PMSS

São Sebastião por meio do programa ‘Ilumina São Sebá’, alcançou a marca de 7,2 mil luminárias de LED instaladas no município. As equipes já concluíram os trabalhos no bairro Cigarras e iniciaram a modernização da iluminação no Morro do Abrigo e no bairro São Francisco, dando continuidade à ampliação do sistema em todas as regiões da cidade.

O ‘Ilumina São Sebá’ prevê a substituição das luminárias convencionais por equipamentos de LED e a instalação de novos pontos em áreas com iluminação insuficiente, ampliando a visibilidade e a segurança nas vias públicas.

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A tecnologia também proporciona maior eficiência energética, redução dos custos de manutenção e menor consumo de eletricidade, devido à maior durabilidade dos equipamentos.

Com a ampliação dos trabalhos, a iniciativa avança em direção à meta da administração municipal de modernizar 100% da iluminação pública de São Sebastião com tecnologia LED até janeiro de 2027.

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Desde o início do programa, os serviços já contemplaram os bairros Topolândia, Olaria, Itatinga, Canto do Mar, Enseada, Jaraguá, Paúba, Juquehy, Sítio Velho, Boraceia, Cambury, Barequeçaba, Varadouro, Vila Amélia e Cigarras, além de trechos da rodovia entre a região central e a Costa Norte.

A modernização representa uma transformação significativa na iluminação pública de São Sebastião, reforçando o compromisso da administração municipal com a melhoria da infraestrutura urbana e dos serviços oferecidos à população.