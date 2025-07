Ação policial na Baixada Santista resulta em apreensão de drogas e prisões Homens procurados pela polícia foram capturados SP Record|Do R7 03/07/2025 - 20h29 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h29 ) twitter

Durante operações do Segundo Batalhão de Ações Especiais de Polícia na Baixada Santista, 73 quilos de drogas foram apreendidos e dois procurados foram presos. Em Guarujá, 68 quilos de entorpecentes foram encontrados em uma casa abandonada. No Parque Estuário, mais drogas e um galão de lança-perfume foram localizados. Prisões ocorreram em Guarujá e São Vicente, com auxílio do sistema de reconhecimento facial Muralha Paulista.