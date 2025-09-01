Acidente entre caminhões deixa um motorista morto na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega Equipes de resgate e autoridades trabalharam o dia todo na remoção da carga e do veículo SP Record|Do R7 01/09/2025 - 19h45 (Atualizado em 01/09/2025 - 19h45 ) twitter

Um acidente fatal ocorreu na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Cubatão (SP), envolvendo duas carretas. O motorista de um dos veículos, que transportava 26 toneladas de tecido, perdeu o controle, colidiu com outro caminhão e tombou, resultando em sua morte. Equipes de resgate e autoridades trabalharam o dia todo na remoção da carga e do veículo, causando interdições parciais na via.