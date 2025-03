Acidente grave na Via Dutra (SP) deixa adolescente morto e 25 feridos Ônibus despencou de sete metros e caiu em ribanceira SP Record|Do R7 07/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 07/03/2025 - 11h47 ) twitter

Um trágico acidente na Via Dutra, no Vale do Paraíba, na madrugada desta quinta-feira (06), resultou na morte de um adolescente e deixou 25 pessoas feridas. O ônibus, que transportava 45 passageiros, tombou e caiu de uma ribanceira de sete metros. As causas do acidente estão sob investigação.

O veículo vinha pela Rodovia Dutra, sentido São Paulo, quando o acidente aconteceu. A empresa responsável pelo transporte lamentou o ocorrido e está colaborando com as autoridades. Sete vítimas permanecem internadas, algumas em estado grave, enquanto a comunidade busca respostas e apoio.