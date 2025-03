Acusados de matarem Igor Peretto são ouvidos durante audiência em Praia Grande (SP) O crime aconteceu em agosto de 2024 e cunhado, esposa e irmã da vítima são os principais suspeitos SP Record|Do R7 21/03/2025 - 10h57 (Atualizado em 21/03/2025 - 10h57 ) twitter

A primeira fase do processo de instrução e julgamento dos acusados pelo assassinato do comerciante Igor Peretto ocorreu no Fórum de Praia Grande (SP). O caso envolve um suposto triângulo amoroso e a morte brutal de Igor, que foi esfaqueado 40 vezes. O crime aconteceu em agosto de 2024 e o comerciante foi morto após descobrir traição da esposa. A acusação aponta que cunhado, esposa e irmã da vítima foram responsáveis.

Durante a audiência, seis testemunhas foram ouvidas, e uma nova sessão foi marcada para 7 de maio. A acusação alega premeditação, enquanto a defesa busca desconstruir essa narrativa. O desfecho do caso determinará se os réus irão a júri popular.