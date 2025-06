Adega em São José dos Campos (SP) é interditada e fechada com blocos de cimento A medida cumpre decisão judicial após o estabelecimento operar irregularmente e causar perturbação SP Record|Do R7 18/06/2025 - 20h08 (Atualizado em 18/06/2025 - 20h08 ) twitter

Imagens da interdição de uma adega no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos (SP), chamaram a atenção. A operação, que envolveu Guarda Civil, prefeitura e polícia, resultou na apreensão de materiais e no fechamento do local com blocos de cimento. A medida cumpre decisão judicial após o estabelecimento operar irregularmente e causar perturbação. A ação começou cedo e se estendeu pela tarde.