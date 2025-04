Adolescente é atropelado por ônibus do transporte público em São José dos Campos (SP) Jovem ia de bicicleta para a escola e testemunhas afirmam que o motorista do ônibus avançou o sinal vermelho SP Record|Do R7 14/04/2025 - 19h43 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um adolescente de 14 anos foi atropelado por um ônibus enquanto seguia de bicicleta para a escola em São José dos Campos (SP). O acidente ocorreu no cruzamento das avenidas João Adão e Antônio de Pádua Santos, no Jardim Morumbi. Testemunhas afirmam que o motorista do ônibus avançou o sinal vermelho. A vítima foi levada ao hospital municipal após ser resgatada debaixo do coletivo. A prefeitura lamentou o ocorrido e destacou a rápida resposta dos serviços de emergência. As causas do acidente estão sob investigação.