Adolescentes roubam corredora em Santos (SP) e são levados à delegacia pelos próprios pais Mulher treinava corrida em uma praia na cidade e jovens foram flagrados por câmeras de segurança SP Record|Do R7 04/04/2025 - 20h51 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h51 )

Dois adolescentes foram identificados como autores de um roubo a uma mulher que treinava corrida em Santos (SP). Levados à delegacia pelos pais, os jovens já tinham histórico de atos infracionais. As imagens de segurança foram cruciais para o reconhecimento dos suspeitos, apesar da vítima não ter conseguido identificá-los inicialmente.

A investigação continua, com a delegacia de Santos conduzindo o caso. A delegada esclarece que um vídeo de joias roubadas não está relacionado a este crime. A mãe de um dos jovens, temendo pela segurança do filho, procurou a polícia após rumores de ameaças do crime organizado.