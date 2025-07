Alta temporada em Campos do Jordão (SP): destino ganha novos atrativos todo ano Cidade prevê alta ocupação e geração de empregos no inverno SP Record|Do R7 01/07/2025 - 19h20 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h20 ) twitter

Com a chegada da alta temporada de inverno, Campos do Jordão, conhecida como a “Suíça Brasileira” se prepara para receber milhares de turistas de todo o país. A expectativa é de crescimento no fluxo turístico, aumento das contratações e novidades nos setores de hospedagem e gastronomia. A cidade já registra alta nas reservas em hotéis e pousadas, com previsão de ocupação acima de 90% nos finais de semana. Esse movimento aquece a economia local e impulsiona a abertura de vagas temporárias em áreas como hotelaria, alimentação, lazer e comércio.