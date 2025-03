Amor pelo Santos: Garoto de 7 anos tem o time do coração em prótese ocular e conhece ídolos Anthony foi diagnosticado aos 3 anos com retinoblastoma, um tipo raro de câncer ocular SP Record|Do R7 21/03/2025 - 11h07 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Anthony, um menino de 7 anos, realizou o sonho de ter uma prótese ocular personalizada com o símbolo do Santos, seu time do coração. Durante o procedimento, ele foi convidado pelo clube para viajar com a equipe e conhecer ídolos como Neymar. A história emocionante destaca a luta de Anthony contra o retinoblastoma, um tipo raro de câncer ocular diagnosticado aos 3 anos.

Após 27 sessões de quimioterapia, a remoção do globo ocular foi necessária. A importância do diagnóstico precoce é enfatizada, com até 90% de sucesso no tratamento quando detectado cedo. A prótese especial, criada pelo Dr. Fábio, traz um toque de realismo e simboliza a paixão de Anthony pelo futebol.