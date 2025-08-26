Aposentado de Praia Grande (SP) reclama de fatura telefónica com dependentes e números desconhecidos
Apesar de não ter prejuízo financeiro, ele já teve serviços cortados
Marcos Tartuci, aposentado de Praia Grande (SP), enfrenta problemas com cobranças indevidas em suas faturas de telefonia e internet. Desde janeiro, ele recebe contas com valores acima do contratado, incluindo linhas desconhecidas. Apesar de não ter prejuízo financeiro, ele já teve serviços cortados. Marcos busca alertar outros consumidores e considera medidas legais para resolver a situação.