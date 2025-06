Associação Comercial, Industrial e Empresarial de São Vicente (SP) completa 76 anos O evento reuniu associados e autoridades, destacando a importância do desenvolvimento econômico da cidade SP Record|Do R7 02/06/2025 - 20h44 (Atualizado em 02/06/2025 - 20h44 ) twitter

A Associação Comercial, Industrial e Empresarial de São Vicente celebrou 76 anos com um baile de gala no William Porchat Clube. O evento reuniu associados e autoridades, destacando a importância do desenvolvimento econômico da cidade. A associação, que atrai novos investidores, fortalece o setor logístico e portuário, contribuindo para o crescimento regional.