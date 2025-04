Associação promove Encontro Nacional de Mulheres no Comércio Exterior nesta quinta (3) Evento acontecerá no Rio de Janeiro SP Record|Do R7 02/04/2025 - 20h19 (Atualizado em 02/04/2025 - 20h19 ) twitter

O Encontro Nacional de Mulheres no Comércio Exterior, realizado no Rio de Janeiro, é uma iniciativa da Associação de Comércio Exterior do Brasil para promover a equidade de gênero no mercado global.

Roberta Portela, curadora do evento, destaca a participação do Sebrae e a discussão de temas cruciais como reforma tributária e operações portuárias. O evento também abordará a crescente presença feminina em cargos de liderança e a importância da educação no comércio internacional. Com painéis liderados por executivas renomadas, o encontro busca inspirar e informar sobre o papel das mulheres no setor.