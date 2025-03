Ataque de abelhas em Igaratá (SP) causa morte de apicultor de 77 anos Vítima foi surpreendida por enxame durante verificação de falha elétrica no local SP Record|Do R7 05/03/2025 - 17h18 (Atualizado em 05/03/2025 - 17h18 ) twitter

Um apicultor de 77 anos faleceu em Igaratá (SP) após ser atacado por abelhas em seu sítio. O incidente ocorreu à noite enquanto ele verificava uma falha de energia. Ataques de abelhas são comuns na região, tanto em áreas rurais quanto urbanas.

O Corpo de Bombeiros alerta para a importância de manter a calma ao avistar enxames e evitar movimentos bruscos, cores escuras e barulhos que possam atrair as abelhas. De acordo com especialistas, a idade e possíveis predisposições genéticas também podem ter contribuído para a fatalidade do apicultor.