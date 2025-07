Ataque de pitbull em São José dos Campos (SP) deixa cachorro de pequeno porte ferido O ataque ocorreu na calçada da Rua Leonardo Da Vinci, no Jardim Oriental, e foi registrado por câmeras de segurança SP Record|Do R7 17/07/2025 - 19h29 (Atualizado em 17/07/2025 - 19h29 ) twitter

Um pitbull atacou um cachorro de pequeno porte em São José dos Campos (SP), causando ferimentos graves. O ataque ocorreu na calçada da Rua Leonardo Da Vinci, no Jardim Oriental, e foi registrado por câmeras de segurança. Testemunhas relataram que o dono do pitbull não tomou medidas para evitar o ataque e deixou o local sem prestar socorro. A Polícia Civil investiga o caso, enquanto a comunidade expressa preocupação com a segurança dos animais na área.