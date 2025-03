Audiência pública discute utilização de prédio de antiga escola técnica em Santos (SP) Local está desativado e sem uso desde 2018 SP Record|Do R7 28/03/2025 - 14h11 (Atualizado em 28/03/2025 - 14h11 ) twitter

A audiência pública em Santos (SP) discute a revitalização do prédio histórico Escolástica Rosa, cujo nome é uma homenagem à mãe do fundador. Proposta pelo vereador Paulo Miyasiro, a sessão reuniu estudantes, partidos e autoridades para debater o destino do patrimônio da cidade.

Entre as propostas, destaca-se a sua transformação em uma escola cívico-militar, com parcerias público-privadas para garantir qualidade no ensino. O objetivo comum é recuperar o espaço para que volte a ser uma referência em educação pública de qualidade, honrando o legado de combate à desigualdade social.

O prédio, inaugurado em 1908 por João Otávio dos Santos para ser um espaço de acolhimento e de formação técnica para jovens carentes, foi um internato profissionalizante e está desativado desde 2018.