Avistamento de baleias jubartes impulsiona turismo em Ilhabela (SP) A presença das baleias, que migram da Antártida para a costa brasileira, atrai mais visitantes e impulsiona a ocupação hoteleira SP Record|Do R7 24/06/2025 - 20h34 (Atualizado em 24/06/2025 - 20h34 )

Neste inverno, Ilhabela (SP) se destaca como destino turístico com o aumento dos avistamentos de baleias jubartes. Turistas, como Hugo e Viviane, viajam para a cidade para participar de expedições marítimas e observar de perto esses gigantes do mar. A presença das baleias, que migram da Antártida para a costa brasileira, atrai mais visitantes e impulsiona a ocupação hoteleira, com práticas responsáveis de avistamento sendo promovidas.