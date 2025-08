Avó internada descobre sexo do neto em chá revelação em hospital A celebração, organizada pela equipe do hospital, revelou que ela será avó de um menino SP Record|Do R7 05/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h37 ) twitter

Dona Maria, de 70 anos, internada na UTI do Hospital Regional de São José dos Campos (SP), viveu um momento especial ao participar do chá revelação do neto. A celebração, organizada pela equipe do hospital, revelou que ela será avó de um menino, realizando seu sonho. O evento contou com o apoio do serviço psicossocial, enfermagem, fisioterapia e da médica intensivista.