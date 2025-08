Baixada Santista enfrenta dificuldades após forte temporal Região registrou alagamentos severos, deixando moradores ilhados e atrasando trabalhadores SP Record|Do R7 06/08/2025 - 19h41 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h41 ) twitter

A zona noroeste de Santos, em São Paulo, enfrentou alagamentos severos, deixando moradores ilhados e atrasando trabalhadores. As avenidas Jovino de Melo e Nossa Senhora de Fátima foram as mais afetadas. Em Morro São Bento, um ônibus perdeu o controle devido à pista molhada. Em São Vicente e Cubatão, várias vias ficaram intransitáveis, mas sem ocorrências graves. Praia Grande registrou 62 mm de chuva, o acumulado do mês inteiro.