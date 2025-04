Balanço dos 100 dias: Prefeito de Guarujá (SP) fala sobre avanços e investimentos na região Farid Madi discute as prioridades de temas como educação, saúde e segurança SP Record|Do R7 09/04/2025 - 21h21 (Atualizado em 09/04/2025 - 21h21 ) twitter

O programa especial ‘Balanço dos 100 dias Baixada Santista’ traz entrevistas com prefeitos da região, destacando avanços e desafios enfrentados nos primeiros cem dias de governo. No balanço do prefeito de Guarujá, Farid Madi, ele falou de prioridades como educação, com a chegada do Instituto Federal e FATEC, e a redução da desigualdade social através de novos projetos habitacionais.

Na saúde, destacou a ampliação das unidades de saúde da família e a contratação de novos profissionais. Em segurança, relatou a reativação e modernização do sistema de câmeras de monitoramento.