Baleia em decomposição é encontrada em praia de Santos (SP) Animal tinha cerca de 11 metros SP Record|Do R7 24/07/2025 - 20h16 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h16 )

Uma baleia de aproximadamente 11 metros foi encontrada em avançado estágio de decomposição na praia do José Menino, em Santos (SP). O instituto GREMAR foi acionado para investigar a causa da morte. Eduardo Alves, veterinário do instituto, alerta para a importância de manter distância do animal para evitar contaminações e zoonoses.