Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Baleias estão sendo ameaçadas por barcos e fiscalização é reforçada

Com o aumento das jubartes na costa, a curiosidade dos turistas cresce, mas a lei exige distância mínima de 100 metros

SP Record|Do R7

No litoral brasileiro, baleias enfrentam ameaças de embarcações que se aproximam demais. Em Ubatuba e Arraial do Cabo, barcos foram flagrados perseguindo e atropelando baleias, levando a penalizações. Com o aumento das jubartes na costa, a curiosidade dos turistas cresce, mas a lei exige distância mínima de 100 metros. Ilhabela intensificou o monitoramento para proteger esses cetáceos.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.