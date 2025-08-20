Baleias estão sendo ameaçadas por barcos e fiscalização é reforçada Com o aumento das jubartes na costa, a curiosidade dos turistas cresce, mas a lei exige distância mínima de 100 metros SP Record|Do R7 20/08/2025 - 20h51 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h56 ) twitter

No litoral brasileiro, baleias enfrentam ameaças de embarcações que se aproximam demais. Em Ubatuba e Arraial do Cabo, barcos foram flagrados perseguindo e atropelando baleias, levando a penalizações. Com o aumento das jubartes na costa, a curiosidade dos turistas cresce, mas a lei exige distância mínima de 100 metros. Ilhabela intensificou o monitoramento para proteger esses cetáceos.