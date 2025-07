Boliviano é preso após ser internado com 58 cápsulas de drogas no intestino em Guarujá (SP) A polícia investiga uma nova rota de tráfico internacional da Bolívia para o Brasil SP Record|Do R7 22/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um boliviano de 20 anos foi preso no Guarujá (SP) após ser internado com 58 cápsulas de drogas no intestino. A polícia investiga uma nova rota de tráfico internacional da Bolívia para o Brasil. O caso foi descoberto quando o suspeito passou mal e buscou atendimento médico. A investigação aponta para uma possível rede familiar de tráfico, já que a irmã do suspeito também foi presa anteriormente.