Bombeiros resgatam oito cachorros em incêndio em São José dos Campos (SP) O fogo, que atingiu uma área de 60 metros quadrados, começou devido a uma falha no sistema de energia SP Record|Do R7 01/08/2025 - 20h03 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros resgatou oito cachorros durante um incêndio em uma residência no bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos (SP). O fogo, que atingiu uma área de 60 metros quadrados, começou devido a uma falha no sistema de energia. As chamas foram controladas e a Defesa Civil avaliou a estrutura do imóvel, garantindo a segurança do local. Nenhuma pessoa ficou ferida.