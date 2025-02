“Botão do pânico” ajuda mulheres vítimas de violência em Jacareí (SP) Ele é acessado através de um aplicativo desenvolvido pela prefeitura SP Record|Do R7 06/02/2025 - 15h11 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h11 ) twitter

O “botão do pânico”, iniciativa da Prefeitura de Jacareí, é um aplicativo de celular pelo qual mulheres vítimas de violência podem pedir ajuda.

A redução do tempo de resposta nas ocorrências e o aumento do número de prisões de suspeitos que não respeitam as medidas protetivas são alguns dos resultados.

No ano passado, foram realizadas 26 prisões, sendo 18 delas no segundo semestre de 2024, período em que o aplicativo foi lançado.