Briga de macacos: um deles foi encontrado no meio da rua no Vale após sair de casa As autoridades foram acionadas, e uma veterinária especialista em animais silvestres acolheu o animal

SP Record|Do R7 06/05/2025 - 21h28 (Atualizado em 06/05/2025 - 21h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share