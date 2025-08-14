Logo R7.com
Cabos de energia e internet espalhados nas vias preocupam moradores de São José dos Campos (SP)

A prefeitura multou empresas responsáveis e estuda soluções como a fiação subterrânea

SP Record|Do R7

Moradores de São José dos Campos (SP) estão preocupados com a grande quantidade de fios e cabos de energia e internet espalhados pelas ruas, que representam risco para pedestres e motoristas. A prefeitura multou empresas responsáveis e estuda soluções como a fiação subterrânea. A situação, que já gerou multas superiores a 100 mil reais, continua a ser monitorada pelas autoridades locais.

