Caminhada em São José dos Campos (SP) alerta comunidade sobre importância da atividade física Evento anual é realizado pela Associação Paulista de Medicina SP Record|Do R7 14/04/2025 - 20h44 (Atualizado em 14/04/2025 - 20h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Associação Paulista de Medicina realizou a caminhada Agita São José para conscientizar sobre a importância da atividade física na prevenção de doenças e promoção da saúde mental.

O evento aconteceu no último domingo (13) com a participação de pessoas de todas as idades, destacando o impacto positivo do exercício regular, como demonstrado por participantes como Seu Atelmo de Assis, um atleta veterano. A OMS recomenda 150 minutos de atividade física moderada por semana para reduzir riscos de saúde.

A caminhada, que incluiu avaliações de saúde, reforça que a prática de exercícios é acessível e essencial para uma vida saudável.