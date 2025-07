Caminhão carregado de enxofre despenca de viaduto em Cubatão (SP) Motorista morreu no local SP Record|Do R7 16/07/2025 - 19h09 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h09 ) twitter

Um grave acidente ocorreu em Cubatão (SP) quando um caminhão carregado com 28 toneladas de enxofre despencou de um anel viário. O motorista morreu no local. A carreta, que seguia de Santos para São Vicente, colidiu com uma mureta de concreto e caiu no acesso à rodovia Cônego Domênico Rangoni. A via marginal foi interditada e o trânsito desviado. A perícia investiga as causas do acidente.