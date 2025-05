Caminhonete pega fogo na Rodovia dos Tamoios e causa lentidão em São José dos Campos (SP) O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou rapidamente as chamas SP Record|Do R7 21/05/2025 - 20h03 (Atualizado em 21/05/2025 - 20h03 ) twitter

Um incêndio em um veículo na Rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos (SP), causou lentidão no trânsito. O incidente ocorreu na altura do bairro Putin. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou rapidamente as chamas, mas a frente do veículo ficou destruída. Felizmente, ninguém se feriu. O trânsito foi impactado até a remoção do veículo da pista.