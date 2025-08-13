Campanha Agosto Dourado destaca importância da doação de leite materno Parceria facilita a doação com unidades móveis e coleta em policlínicas, garantindo que o leite chegue aos bebês que mais precisam SP Record|Do R7 13/08/2025 - 20h48 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h48 ) twitter

A campanha Agosto Dourado reforça a importância da amamentação e da doação de leite materno. O leite humano pode alimentar até 10 bebês prematuros por dia, salvando vidas. O Hospital Guilherme Álvaro, em parceria com a prefeitura de Santos (SP), facilita a doação com unidades móveis e coleta em policlínicas, garantindo que o leite chegue aos bebês que mais precisam.