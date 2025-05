Campanha Maio Amarelo: simulador alerta sobre risco do uso do celular na direção Dados do Infosiga revelam um aumento de 34% nas mortes por acidentes na região SP Record|Do R7 12/05/2025 - 19h35 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Jacareí (SP) uma campanha de conscientização utiliza um simulador de realidade virtual para destacar os riscos do uso de celular enquanto dirige. A experiência imersiva mostra como a distração pode levar a acidentes graves, reforçando a importância de manter a atenção no trânsito. Dados do Infosiga revelam um aumento de 34% nas mortes por acidentes na região, com São José dos Campos liderando em fatalidades. A campanha Maio Amarelo enfatiza a urgência de reduzir a violência no trânsito, destacando a imprudência e a pressa como causas principais.