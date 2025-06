Campos do Jordão (SP) bate novo recorde de frio e registra temperatura mais baixa do ano Nos dias anteriores, a cidade já havia batido recordes com 2.7 e 5.3 graus SP Record|Do R7 13/06/2025 - 20h54 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h54 ) twitter

Campos do Jordão (SP) enfrentou uma nova onda de frio, registrando 1 grau, a temperatura mais baixa do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nos dias anteriores, a cidade já havia batido recordes com 2.7 e 5.3 graus. As imagens do fenômeno foram cedidas por Marcelo Bueno, destacando o impacto do frio intenso na região.