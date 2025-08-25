Campos do Jordão (SP) inaugura cooperativa de reciclagem pioneira A cooperativa, equipada com maquinário e proteção, melhora a qualidade de vida e gera renda SP Record|Do R7 25/08/2025 - 20h13 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h13 ) twitter

Campos do Jordão (SP) celebra a inauguração de sua primeira cooperativa de reciclagem, transformando a vida de trabalhadores como Dona Sueli, que agora contam com estrutura adequada e segurança. A cooperativa, equipada com maquinário e proteção, melhora a qualidade de vida e gera renda, enquanto promove a conscientização sobre a separação correta de resíduos, beneficiando o meio ambiente e a sociedade.