Campos do Jordão (SP) inaugura cooperativa de reciclagem pioneira

A cooperativa, equipada com maquinário e proteção, melhora a qualidade de vida e gera renda

SP Record|Do R7

Campos do Jordão (SP) celebra a inauguração de sua primeira cooperativa de reciclagem, transformando a vida de trabalhadores como Dona Sueli, que agora contam com estrutura adequada e segurança. A cooperativa, equipada com maquinário e proteção, melhora a qualidade de vida e gera renda, enquanto promove a conscientização sobre a separação correta de resíduos, beneficiando o meio ambiente e a sociedade.

