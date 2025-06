Campos do Jordão (SP) registra geada intensa e temperatura negativa A cidade, famosa pelo clima gelado, viu termômetros marcarem até -5°C em áreas próximas a lagos SP Record|Do R7 25/06/2025 - 20h33 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Campos do Jordão (SP) registrou a madrugada mais fria do ano, com temperaturas negativas e geada intensa. O frio atrai turistas, mas também preocupa a prefeitura, que oferece abrigos para moradores de rua. A cidade, famosa pelo clima gelado, viu termômetros marcarem até -5°C em áreas próximas a lagos.