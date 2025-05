Campos do Jordão (SP) se prepara para alta temporada e espera 2,5 milhões de turistas Descubra por que Campos do Jordão é um destino imperdível durante as estações mais frias do ano SP Record|Do R7 07/05/2025 - 20h39 (Atualizado em 07/05/2025 - 21h19 ) twitter

Com a chegada do outono e inverno, Campos do Jordão (SP), na Serra da Mantiqueira, vê um aumento de 60% no fluxo de turistas. A cidade, conhecida como a ‘Suíça brasileira’, encanta visitantes com sua arquitetura europeia, clima ameno e atrações culturais.

A reportagem do SP Record explora como comerciantes locais se preparam para a alta temporada, destacando eventos como o festival de outono e o maior museu de automóveis antigos da América Latina.

O turismo não só impulsiona a economia local, mas também gera empregos e oportunidades no setor de serviços.