Carreta da mamografia presta atendimento em São Vicente (SP) até 26 de abril O objetivo é expandir o diagnóstico e facilitar o acesso ao tratamento na Baixada Santista SP Record|Do R7 15/04/2025 - 20h52 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A carreta da mamografia está em São Vicente (SP) oferecendo exames de segunda a sábado até 26 de abril. Destinados a mulheres acima de 35 anos, os atendimentos visam facilitar o diagnóstico precoce do câncer de mama. Mulheres de 35 a 49 anos precisam de pedido médico, enquanto aquelas de 50 a 69 anos não necessitam. O doutor Fabiano Kimus, mastologista, destaca a importância do rastreio anual a partir dos 40 anos e esclarece que a mamografia não causa câncer, mas ajuda no diagnóstico precoce, evitando cirurgias maiores e metástases.