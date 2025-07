Carro pega fogo e complica trânsito na Dutra Lentidão alcançou de 3 km SP Record|Do R7 11/07/2025 - 20h02 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h02 ) twitter

Um carro pegou fogo na Rodovia Dutra, em São José dos Campos (SP), complicando o trânsito no Vale do Paraíba. O incidente ocorreu no quilômetro 4, sentido São Paulo, bloqueando a faixa direita para o trabalho dos bombeiros. Mesmo com as faixas esquerda e central liberadas, houve lentidão de 3 km. Não há informações sobre vítimas e a causa do incêndio não foi divulgada.