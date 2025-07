Carros elétricos: norma para instalação de carregadores em garagem entrará em vigor A partir de agosto, regras de segurança elétrica e prevenção contra incêndios entram em vigor SP Record|Do R7 29/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h36 ) twitter

A venda de carros elétricos no Brasil ultrapassou 93 mil unidades no último ano, impulsionando a criação de uma norma técnica para instalação de carregadores em garagens de condomínios. A partir de agosto, regras de segurança elétrica e prevenção contra incêndios entram em vigor. A norma, desenvolvida pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico e o governo de São Paulo, visa adaptar condomínios à crescente demanda por veículos elétricos.