Casal morre após carro ter sido atingido por um caminhão O acidente ocorreu no km 34 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro SP Record|Do R7 24/01/2025 - 14h51 (Atualizado em 24/01/2025 - 14h51 )

Na quarta-feira, dia 22, o casal estava voltando de Taubaté com as duas filhas no carro, quando colidiram de frente com um caminhão. O acidente ocorreu no km 34 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.

O casal faleceu no local e as meninas foram levadas ao Hospital Regional de Taubaté. Uma delas recebeu alta e a outra continua internada, mas fora de perigo.