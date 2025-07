Casos de engasgamento em bebês reforçam importância de manobras de salvamento Vale do Paraíba registrou três casos em uma semana SP Record|Do R7 07/07/2025 - 20h08 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nos últimos dias, o Vale do Paraíba registrou três casos de engasgamento envolvendo bebês, destacando a importância das manobras de desobstrução. Em Pindamonhangaba, um bebê foi salvo graças à rápida ação do Corpo de Bombeiros. Em São José dos Campos, a Polícia Militar também realizou um resgate eficaz. As autoridades enfatizam a necessidade de treinamento e conscientização para lidar com essas emergências, que podem ocorrer em segundos.