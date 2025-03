Causas da queda de aeronave em Itanhaém (SP) são investigadas Instrutor de voo morreu e aluno está internado SP Record|Do R7 11/03/2025 - 11h59 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h59 ) twitter

Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) investigam a queda de uma aeronave em Itanhaém (SP), ocorrida em uma reserva indígena na divisa com Peruíbe. O acidente, que resultou na morte do instrutor de voo Mateus Henrique Gomes, deixou o aluno Rodrigo do Nascimento Silva ferido, mas estável após cirurgia.

A aeronave, um Cessna 150J, caiu após decolar do Aeroclube de Itanhaém. A perícia técnica e a Polícia Civil de Peruíbe trabalham para determinar as causas do acidente. O local foi preservado para investigação e a comunidade indígena local considera um livramento o fato de nenhuma casa ter sido atingida.