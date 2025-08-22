Cavalos atletas e de passeio recebem tratamento especial de tutores Os animais possuem acompanhamento de veterinário e terapias SP Record|Do R7 22/08/2025 - 20h42 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um cavalo em Bananal teve suas patas cortadas pelo tutor após cair de exaustão durante uma cavalgada de 14 km, gerando indignação e alertando sobre a proteção animal. Em São José dos Campos (SP), cavalos recebem cuidados especiais em um centro hípico, com acompanhamento veterinário e terapias. O caso destaca a importância do respeito e cuidado com os animais, que são companheiros e parte da família.