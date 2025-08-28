Logo R7.com
Centro Cultural Português promove festa country no sábado (30)

O evento contará com um bufê típico, trajes a caráter e um show sertanejo de Henrique Júnior

SP Record|Do R7

No próximo sábado, 30 de agosto, às 20h, o Centro Cultural Português realizará sua primeira festa country. O evento contará com um bufê típico, trajes a caráter e um show sertanejo de Henrique Júnior. Localizado na Rua Amador Bueno, número 88, a festa promete agitar o coração da cidade. Garanta seu convite pelo WhatsApp 13 99171-6643 e não perca essa celebração única.

