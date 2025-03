Chuvas intensas causam alagamentos e danos em cidades do Vale Histórico em São Paulo Aparecida, Guaratinguetá e Pindamonhangaba foram impactadas após temporal SP Record|Do R7 19/03/2025 - 12h36 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h36 ) twitter

As fortes chuvas afetaram severamente várias cidades do Vale Histórico, com Aparecida sendo uma das mais impactadas. Bairros como Ponte Alta e Santa Rita enfrentaram alagamentos significativos, com veículos presos e ruas cobertas de lama. A Defesa Civil registrou vinte pontos de alagamento e continua monitorando a situação.

Em Guaratinguetá, alertas foram enviados devido ao transbordamento do Ribeirão dos Motas. Em Pindamonhangaba, uma árvore caiu, bloqueando uma estrada rural. As autoridades locais estão trabalhando para mitigar os danos e realizar vistorias adicionais.