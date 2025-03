Cobertura global de gelo marinho perde volume e atinge menor índice da história Nível baixo coloca em risco o futuro do planeta SP Record|Do R7 12/03/2025 - 12h49 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h49 ) twitter

O Observatório Europeu do Clima anunciou que a cobertura global de gelo marinho atingiu o menor nível da história em fevereiro. Este fenômeno altera o equilíbrio do planeta e ameaça a vida na Terra. A redução do gelo marinho, especialmente no Ártico e na Antártida, tem consequências significativas no clima global, como o aumento da temperatura e a intensificação de eventos climáticos extremos. Desde 1980, a área de gelo diminuiu drasticamente, refletindo menos raios solares e aumentando a absorção de calor pelos oceanos.

Cientistas alertam para o derretimento contínuo das geleiras, que já perderam 5% do volume desde os anos 2000, contribuindo para a elevação irreversível do nível do mar. Este cenário impacta o fornecimento de água potável e altera padrões climáticos.