Com jornadas exaustivas, controladores de voo buscam renda extra para sobreviver Trabalhadores são essenciais para a segurança aérea, mas enfrentam uma realidade preocupante SP Record|Do R7 15/05/2025 - 20h16 (Atualizado em 15/05/2025 - 20h33 )

Os controladores de voo no Brasil enfrentam desafios significativos, incluindo jornadas exaustivas e salários defasados, levando muitos a buscar empregos paralelos para complementar a renda. Com cerca de 4.200 profissionais, a maioria militares, esses trabalhadores são essenciais para a segurança aérea, mas enfrentam uma realidade preocupante. Glauber Barbosa, um controlador que também trabalha como motorista de aplicativo, destaca a desproporção salarial. Lucas Borba, em São Paulo, frequentemente faz horas extras para fechar as contas. O sindicato aponta que o número de controladores é 25% menor do que o ideal. A empresa responsável planeja aumentar os salários em 20% e contratar mais controladores temporariamente.