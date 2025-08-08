Comoção no enterro do cabo Valdecir Bezerra em Jacareí (SP)
Com 23 anos de serviço, Valdecir era um exemplo na corporação, e deixa esposa e três filhos
Amigos e familiares se emocionaram no enterro do cabo Valdecir Bezerra, que morreu durante o resgate de um pintor em Jacareí (SP). Com 23 anos de serviço, Valdecir era um exemplo na corporação, deixando esposa e três filhos. O pintor salvo fez questão de homenageá-lo. Valdecir é lembrado por sua bravura e legado de amizade e respeito, sendo uma grande perda para a sociedade e sua família.